В Тюмени состоится первая велогонка на памп-треке

t-l.ru

Презентация памп-трека — неровной трассы, состоящей из препятствий, состоится в Тюмени в картинг-центре Monte-Carlo (ул. Дружбы, 211/1) 30 ноября в 19 часов.

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", трасса поможет развить навыки езды на велосипеде, роликовых коньках и скейтбордах, а также повысить общую физическую подготовку. Все желающие смогут поучаствовать в велосипедной гонке по этой конструкции. Для этого необходимо взять с собой на мероприятие велосипед. По результатам гонки определятся участники, которые преодолеют памп-трек быстрее остальных и получат подарки от спортивных магазинов.

Гонки на время по такой искусственной трассе в Тюмени еще не было. Памп-трек, на строительство которого руководитель проекта Михаил Матюхин выиграл грант в размере 150 тыс. рублей в конкурсе "Моя идея", получился не кольцевой, а состоящий из двух прямых участков. Общая длина трассы — 50 м.

"Инфраструктура в городе улучшается, качество катания тюменцев на велосипеде нет. И такая трасса как памп-трек – решение этой проблемы", — поделился Михаил Матюхин.

После презентации трасса отправится на зимовку. Летом руководитель проекта планирует ставить ее в разных школах Тюмени и проводить мастер-классы.