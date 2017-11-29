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В Тюмени состоится первая велогонка на памп-треке

14:43 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Презентация памп-трека — неровной трассы, состоящей из препятствий, состоится в Тюмени в картинг-центре Monte-Carlo (ул. Дружбы, 211/1) 30 ноября в 19 часов. 

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", трасса поможет развить навыки езды на велосипеде, роликовых коньках и скейтбордах, а также повысить общую физическую подготовку. Все желающие смогут поучаствовать в велосипедной гонке по этой конструкции. Для этого необходимо взять с собой на мероприятие велосипед. По результатам гонки определятся участники, которые преодолеют памп-трек быстрее остальных и получат подарки от спортивных магазинов.

Гонки на время по такой искусственной трассе в Тюмени еще не было. Памп-трек, на строительство которого руководитель проекта Михаил Матюхин выиграл грант в размере 150 тыс. рублей в конкурсе "Моя идея", получился не кольцевой, а состоящий из двух прямых участков. Общая длина трассы — 50 м.

"Инфраструктура в городе улучшается, качество катания тюменцев на велосипеде нет. И такая трасса как памп-трек – решение этой проблемы", — поделился Михаил Матюхин.

После презентации трасса отправится на зимовку. Летом руководитель проекта планирует ставить ее в разных школах Тюмени и проводить мастер-классы.

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Теги: Тюмень , Моя идея , Моя территория , школы , велосипедисты , велогонка

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