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Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

16:27 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Продовольственная ярмарка развернется у здания Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) 2 декабря с 8 до 15 часов, сообщает администрация города. 

Граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, а также ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозпроизводители могут подавать заявки на участие в ярмарке по телефонам: для граждан – 510-944, 510-958; для сельхозпроизводителей – 510-953, 510-935.

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыба в ассортименте, продукты пчеловодства, дикоросы и другое.

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Теги: Тюмень , продовольственная ярмарка

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