В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш

МЧС России по Тюменской области

Две полосы ледовой переправы через Иртыш залиты у с. Уват. Как сообщает администрация Уватского района, жители обратили внимание главы Сергея Путмина на низкое качество заливки пешеходной дорожки. 28 ноября глава администрации лично осмотрел пешеходную и автомобильную полосы.

"26 ноября установили ориентирующие вехи и на следующий день начали заливать лед. Первоначальная проливка уже окончена на пешеходной дорожке и на одной из двух полос движения", – рассказал мастер содержания Уватского участка ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Алексей Слинкин.

Длина ледовой переправы составляет 750 м, ширина одной полосы для автотранспорта – 25 м, а ширина пешеходной дорожки в 2017 году увеличена до 6 м.

Сергей Путмин обратился в управление автомобильных дорог Тюменской области с предложением включить в техническое задание на 2018 год обустройство деревянных мостков для передвижения по ним пешеходов. Без этого ведомства изменить техническое задание нельзя.