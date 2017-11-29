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Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

14:54 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Совещание-семинар с прокурорами УФО в Тобольске. Фото admtyumen.ru.

Участники совещания-семинара, которое прошло в Тобольске под председательством заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева, обсудили судьбу дольщиков небезызвестной в Тюмени строительной компании "ПСК "Континент". Решить их проблему поможет реализуемый в Тюменской области крупный инвестиционный проект по предоставлению готовых квартир пострадавшим дольщикам.

Процесс выделения федеральной земли через агентство ипотечного жилищного кредитования уже завершен. 141 гектар федеральной земли передан субъекту, а затем – строительной компании ТДСК. Кроме этого за счет регионального бюджета на участке будет создана необходимая инженерная инфраструктура.

В свою очередь застройщик из уже имеющихся готовых квартир готов предоставить жилье пострадавшим дольщикам и тем самым закрыть проблему.

"Квартиры все есть в наличии, однако процедура их переоформления займет определенное время. Сначала готовые квартиры перейдут в областную собственность, а затем жилые помещения будут переданы дольщикам", - пояснил Владимир Якушев.

Он заверил, что к окончанию первого полугодия 2018 года вопрос по дольщикам "ПСК "Континент" будет исчерпан.

Глава региона добавил, что передача земельных участков из федеральной собственности в региональную – это важный инструмент решения проблем обманутых дольщиков. Ведь основные резервы, которые сегодня есть у субъектов, это земли, находящиеся, как правило, в федеральной собственности.

"Если находить какие-то механизмы решения проблемы, то нам без помощи федерального центра в этой ситуации не обойтись. У Тюменской области получилось. Знаем, что еще ряд субъектов стоят в очереди, чтобы таким же путем решить проблему дольщиков. Уверен, что это один из действенных механизмов, который в достаточно короткие сроки поможет решить проблемы людей, права которых нарушены", - добавил Владимир Якушев.

Обсудили участники совещания и проблему дольщиков строящегося дома № 23 по ул. Беляева в Тюмени.

Поводом стали обращения в прокуратуру Российской Федерации.

"Здание, по словам горожан, имеет существенные конструктивные недостатки, явный крен, что четко видно на фотографиях, которые дольщики предоставили в прокуратуру", - рассказал Юрий Пономарев.

Глава региона рассказал, что были проведены работы по укреплению фундамента дома и устранению крена. Сделана экспертиза. Сейчас необходимо повторное обследование, которое подтвердит либо опровергнет наличие опасных недостатков дома.

"Безопасность людей для всех нас на первом месте. Если результаты экспертизы укажут на то, что проживание в доме небезопасно, то мы будем искать решение, - пояснил Владимир Якушев. - Определенные алгоритмы работы с такими домами в Тюмени уже есть".

Окончательные итоги повторной экспертизы планируется получить к началу февраля 2018 года. После чего будут приниматься дальнейшие решения.

Любовь Голышева

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Теги: долевое строительство , Владимир Якушев , прокуратура , Юрий Пономарев

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