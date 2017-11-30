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Алексей Ягудин: Всемирная зимняя универсиада-2019 даст мощный импульс развитию спорта в Сибири

20:39 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Значимые спортивные турниры должны проходить не только в столицах. Об этом заявил чемпион зимних Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, посол Всемирной зимней универсиады-2019 Алексей Ягудин во время встречи с журналистами в многофункциональном спорткомплексе "Арена Север" в Красноярске.

"Самое главное, что я всегда делал и стараюсь делать - помогать развитию массового спорта, давая людям информацию о тех или иных состязаниях. Мы не просто придумываем лозунги: друзья, занимайтесь спортом! Спорт - это, действительно, красиво, он должен присутствовать в жизни любого человека.  Ради собственного будущего нужно иногда поднимать себя с дивана, отрывать от телевизора, и уделять спорту хотя бы небольшую часть жизни", - убежден олимпийский чемпион.

Фото ИА "Тюменская линия"

По мнению Алексея Ягудина, Всемирная зимняя универсиада-2019 в Красноярске станет ярким спортивным праздником для всей Сибири.

"Все будет нормально. Уж снег-то точно будет. Когда столицей зимней Олимпиады был выбран Сочи, возникало много вопросов: а как пройдут соревнования, откуда снег, откуда спортивные объекты. Но у русского человека не такой менталитет, как у прагматичных иностранцев. Мы провели бы универсиаду в Красноярске даже без новых спортивных объектов, мы это умеем. Тем не менее, мы видим, как в рамках подготовки к всемирным студенческим спортивным состязаниям в  Красноярске возводятся не только современные спорткомплексы, но и серьезный инфраструктурные объекты - дороги, новый терминал в аэропорту. Значимые спортивные события должны происходить не только в столицах", - подчеркнул выдающийся российский фигурист.

Фото ИА "Тюменская линия"

Изюминками универсиады в Красноярске станут прекрасная природа и знаменитое сибирское гостеприимство, уверен олимпийский чемпион. "Хотите быть любимыми - приезжайте, мы вас согреем, накормим, сделаем все, чтобы вы никогда не забыли Сибирь", - обратился к будущим болельщикам Алексей Ягудин.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Соревнования пройдут по 11 видам спорта, в числе которых 8 обязательных - биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек. В качестве дополнительных дисциплин в программу универсиады включены фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом.

Фото ИА "Тюменская линия"

В рамках подготовки к универсиаде в Красноярске будет построено 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, а уже действующие спортивные сооружения будут реконструированы по международным стандартам.

"Тюменские спортсмены могут претендовать на участие в универсиаде-2019 в таких традиционных для нас видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, хоккей. Статус универсиады в нашей стране в последние годы значительно возрос, и уровень конкуренции за попадание в составы национальных сборных по различным видам спорта достаточно высок. Тем не менее, у тюменцев есть все шансы", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко

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Теги: Дмитрий Грамотин , Красноярск , Алексей Ягудин , универсиада

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