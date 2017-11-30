В лесничестве под Вагаем нашли незаконную вырубку

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Восемь сосен вырубил житель с. Вагай в местном лесничестве. Общий ущерб государству составил 45 тыс. рублей.

О незаконной вырубке стало известно сотрудникам уголовного розыска. Они выехали на место происшествия и по имеющимся там уликам определили злоумышленника.

34-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.