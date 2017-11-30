Ямал впервые проведет ротацию чиновников

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Ротацию 12 госслужащих, замещающих должности категории "руководители" планируют провести на Ямале в 2018 году.

С 1 января 2018 года ротации подвергнутся гражданские служащие, замещающие должности категории "руководители" в территориальных подразделениях департамента государственного жилищного надзора ЯНАО и службы государственного строительного надзора региона. Они продолжат работу в подразделениях указанных ведомств, но в других муниципальных образованиях Ямала, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе РФ" ротация является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава гражданской службы. Она проводится для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путём назначения гражданских служащих на иные должности в том же или ином государственном органе.

Ротация в ЯНАО проводится среди руководителей территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, расположенных на территории муниципальных образований ЯНАО, осуществляющих контрольные и надзорные функции.