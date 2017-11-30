В Тобольске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла школьница

sledcom.ru

Очевидцев дорожной аварии, в результате которой погибла школьница, разыскивают в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, днем 18 июня 2017 года на проезжей части улицы Юбилейной напротив дома 67 произошло ДТП с участием автобуса и 11-летней девочки. Ребенок погиб.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По уголовному делу проведен следственный эксперимент, судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, назначена и проводится автотехническая экспертиза.

Сотрудники следственного отдела устанавливают очевидцев происшествия. Просьба обращаться по следующим телефонам: 8 (904)491-43-25, 34-23-43, 24-47-15, 24-22-70.