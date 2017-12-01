Банк "Открытие" оказал поддержку конкурсу профмастерства "Педагог года"

Конкурс профмастерства «Педагог года». Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" в Ханты-Мансийске выступил партнером городского конкурса профессионального мастерства среди работников образовательных учреждений "Педагог года". В юбилейном, двадцатом творческом состязании свои опыт, профессиональные наработки, педагогические талант и умения продемонстрировали 17 претендентов на звание лучших представителей профессии.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", в церемонии награждения победителей приняли участие представители органов власти югорской столицы, а также бизнес-сообщества.

Управляющий Западно-Сибирский филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов подчеркнул, что финансовая организация оказывает поддержку конкурсу на протяжении многих лет: "В каждом из нас есть толика труда наших учителей, которые вложили в нас не просто знания, а частицу своей души. Благодаря вашему труду у России есть будущее – это наши дети, умные, грамотные, добрые, отзывчивые".

Победителем конкурса "Учитель года города Ханты-Мансийска-2018" признана учитель русского языка и литературы школы № 3 Татьяна Ульрих. Она стала обладательницей специального приза – автомобиля Nissan Almera, предоставленного организаторами конкурса.

В номинации "Воспитатель года дошкольной образовательной организации города Ханты-Мансийска-2018" лидером стала педагог-логопед детского сада № 19 "Серебряные крылышки" Марина Юмашева. Педагог дополнительного образования школы № 4 Дмитрий Решетников стал лучшим в номинации "Сердце отдаю детям-2018". Все участники конкурса также получили дипломы и ценные подарки от оргкомитета.