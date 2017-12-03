Владимир Якушев: тюменцы с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в жизни региона

admtyumen.ru

Международный день инвалидов 3 декабря – дата, ставшая символом равенства прав и свобод каждого человека вне зависимости от ограничений здоровья. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в обращении к жителям региона.

"В Тюменской области сегодня проживают более ста тысяч инвалидов. Они принимают активное участие в жизни региона. Среди них есть выдающиеся спортсмены, общественные деятели и ученые. Многие из них ежедневно преодолевают трудности, связанные с недугами, но вместе с тем находят в себе силы, чтобы помогать это делать и другим. Для нас такие люди - достойный пример волевых личностей, которые вдохновляют и заряжают оптимизмом. Инвалидность - это не препятствие, это стимул к самосовершенствованию. В Тюменской области многое делается для того, чтобы у взрослых и детей с ограничениями здоровья были все условия для самореализации и комфортной жизни. Развивается доступная среда, медицинские и социальные технологии, меняется сознание самих людей", - отметил губернатор.

Одними усилиями власти нельзя принципиально изменить общество, убежден Владимир Якушев. "В последнее время к нашей работе все активнее подключаются общественные организации. Инвалиды участвуют в формировании государственной политики и это помогает ей быть более эффективной и гибкой, отвечать их потребностям", - подчеркнул глава региона.

Соб. инф.