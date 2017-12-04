В зеленый пояс Тюмени войдут почти шестьдесят семь тысяч гектаров насаждений

Фото ИА "Тюменская линия"

Природная зона c ограниченным режимом природопользования появится вокруг Тюмени. Проект постановления по этому вопросу одобрили депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по экономической политике и природопользованию.

Проект, призванный защитить и сохранить окружающие Тюмень леса, совместно подготовили экологи и общественники. По их расчетам, зеленый щит должен быть размещен в границах Тюменского района. Изначально предполагалось, что его площадь составит более 85 тыс. га.

Как проинформировала председатель комитета Инна Лосева, в феврале этот вопрос уже рассматривали на общественных слушаниях. Обсуждение, в котором приняли участие ученые, депутаты и руководитель областного департамента лесного хозяйства, обнажило немало экологических и природоохранных проблем, с которыми Тюмень сталкивается. Тогда принятию решения областной думой помешала неопределенность с площадью будущего зеленого пояса. В итоге депутаты так и не дали хода развитию проекта. Чтобы определиться с размерами защитной лесной зоны, при Общественной палате работала временная комиссия. И теперь общественники озвучили окончательную цифру — 66 тыс. 849 га.

Новый проект, как следует из заключения управления областной думы и экономике и финансам, не противоречит нормативным правовым актам РФ и Тюменской области в сфере бюджетного, налогового и финансового законодательства.

Некоторое беспокойство вызывает данный вопрос у владельцев дач, расположенных в Тюменском районе. На сегодня только около Тюмени более 200 садоводческих товариществ, из них 20% рискуют оказаться вне закона. На участках, которые попадают в зеленый пояс, их владельцы не смогут вести хозяйственную деятельность, ради которой они этот участок и брали много лет назад. Этот вопрос общественниками остался незамеченным и есть дачники, которые уже обивают пороги инстанций, чтобы вывести свой участок в 6-10 соток из земель лесного фонда и приватизировать. Соседние участки при этом уже оформлены в собственность.

"180 дней отводится правительству Тюменской области, чтобы они установили границы этой зеленой зоны, - прокомментировала решение комитета председатель Инна Лосева. - На то, чтобы все объекты, существующие в этой зоне были поставлены на кадастровый учет. Задача архисложная".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов летом 2016 года. Авторами проекта закона выступила группа депутатов от Общероссийского народного фронта (ОНФ). Изменения были внесены не только в закон "Об охране окружающей среды" и КоАП, но и в Градостроительный, Лесной кодексы и другие законодательные акты.

По замыслу, лесопарковые пояса будут создаваться на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными природными объектами вокруг городов. Они будут выполнять средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. С инициативой создания зеленых щитов могут выступить и некоммерческие организации, и органы власти. В зоне экопояса могут располагаться объекты спортивного назначения, здравницы, больницы, турбазы, другие объекты, связанные со спортом, туризмом и здравоохранением, но на этой территории не могут находиться месторождения природных ископаемых, опасные производства, она не должна быть загрязнена — не должны размещаться отходы высоких классов опасности, а также не могут быть включены в эту территорию земельные участки с объектами капитального строительства, участки, зарезервированные для государственных нужд.

Запрещено в зеленых поясах и капитальное строительство — за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов.

Борис Олейник