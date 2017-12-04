Владимир Якушев: в Ишиме грамотно подходят к формированию инвестклимата

admtyumen.ru

Системный и грамотный подход к формированию инвестиционного климата сформирован в Ишиме. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

"Основу того или иного инвестиционного проекта должен составлять анализ потребительской активности. Для начала нужно проработать вопрос о сбыте продукции, лишь затем приступать к строительству или модернизации. Именно это станет залогом успешного результата", - подчеркнул Владимир Якушев.

В городе реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 2512,7 млн рублей. В 2017 году завершены шесть проектов, на которых создано 72 рабочих места. До конца года будут запущены еще семь проектов. В том числе производство ПЭТ-бутылки, выпуск питьевой воды "Ишимская", строительство торгового центра на ул. Ленина и рынка на ул. П. Осипенко.

Напомним, глава региона открыл в Ишиме новое промышленное предприятие - мебельную фабрику. Объем инвестиций в этот проект составил 27 млн рублей, в том числе 7 млн рублей - займ, предоставленный Инвестиционным агентством Тюменской области. На фабрике создано 18 рабочих мест для жителей Ишима.

Евгений Бабенко