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Две школы и детский сад отремонтируют в Ишиме

12:05 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Ремонт кровли и фасада школы № 8 и фасада детского сада № 9, а также частичный ремонт школы № 12 будет сделан в Ишиме. Такое решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочего совещания в администрации муниципалитета.

Глава Ишима Федор Шишкин доложил губернатору о дорожном и жилищном строительстве в городе.

"В 2017 году в муниципалитете построено шесть километров автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении, 3,5 километра тротуаров. Серьезная работа проведена по переводу объектов с выгребной канализации на центральную. К канализационным сетям подключены 14 многоквартирных домов и 12 объектов социальной инфраструктуры", - сообщил Федор Шишкин.

Губернатор согласовал вопрос о строительстве в 2018 году сетей водоснабжения, которые позволят ликвидировать оставшиеся водоразборные колонки, о приобретении малых архитектурных форм во дворы многоквартирных жилых домов. Также принято решение о строительстве тротуара и обустройстве парковки на ул. Казанской в районе школы № 2, дороги на ул. Строительной, щебенении грунтовых дорог.

Напомним, в ходе рабочего визита в Ишим Владимир Якушев вручил ключи от новых квартир горожанам, лишившимся жилья в результате сильного паводка в 2016 году. 90-квартирный дом общей жилой площадью более 4,4 тыс. кв. м на ул. Порфирьева в Ишиме, который строительная компания "Звезда" сдала в эксплуатацию в октябре 2017 года, полностью предназначен для пострадавших от паводка. Квартиры в нем получат 270 ишимцев, жилье которых оказалось в зоне подтопления и пришло в негодность.

"Поручение президента России Владимира Путина об обеспечении жильем жителей Ишима, лишившихся своих домов в результате паводка 2016 года, успешно выполнено", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко

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Теги: благоустройство , Ишим , социальная сфера , жилищное строительство , Владимир Якушев , строительство дорог

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