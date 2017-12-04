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17-летний югорчанин ответит за избиение отца

15:21 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

17-летний житель Югры обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по автономному округу, в сентябре 2017 года во время наведения порядка на дачном участке между обвиняемым и его отцом произошел конфликт – находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал оскорблять сына, в грубой форме высказывая в его адрес претензии. Не выдержав нападок со стороны отца, подросток дважды ударил его палкой по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Из показаний юноши следует, что он совершил преступление на фоне систематических оскорблений со стороны отца. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

При расследовании уголовного дела следователем СКР изучены условия проживания и воспитания несовершеннолетнего обвиняемого, на подростка и на членов его семьи запрошены характеризующие материалы. Установлено, что семья является полной и многодетной, однако условия проживания несовершеннолетних признаны неудовлетворительными. Глава семьи злоупотребляет спиртным, ранее был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Следствие полагает, что несовершеннолетние находились в социально-опасном положении, и органы системы профилактики должны были уделять данной семье особое внимание. Однако системная профилактическая работа с членами семьи не проводилась, в связи с чем следователем СКР в адрес главы города, а также начальника территориального подразделения органов внутренних дел внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению несовершеннолетним тяжкого преступления.

Результаты рассмотрения представления поставлены на контроль.

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Теги: следственный комитет

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