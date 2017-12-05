Мошенники в Тобольске представляются сотрудниками надзорных органов

Фото: ИА "Тюменская линия"

Главу управляющей компании в Тобольске обманули на 50 тыс. рублей. Как сообщает УМВД по Тюменской области. это не первый случай в древней столице Сибири, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных или надзорных органов.

Так, руководителю тобольской управляющей компании позвонил злоумышленник и, представившись, прокурором, попросил подъехать, привезти оттиск печати УК. Затем он позвонил еще раз и попросил перевести ему 10 тыс. рублей, пообещав отдать при личной встрече в прокуратуре. Коммунальщик не решился отказать.

Затем последовали другие звонки, глава управляющей компании в общей сложности перечислил лже-прокурору 50 тыс. рублей.

Тобольские правоохранители официально предупреждают: в случае подобных звонков необходимо сразу звонить в полицию.