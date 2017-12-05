В Свердловской области на пожаре погибли отец и трое детей

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Уголовное дело по факту гибели в пожаре четырех человек возбуждено в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области, ночью 5 декабря 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Новая в с. Новоипатово. В ходе тушения возгорания на месте происшествия обнаружены тела четырех человек, в том числе троих детей. С места происшествия в больницу госпитализированы две женщины.

Все погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи, которая проживала в частном доме. В результате пожара погиб 33-летний глава семейства и трое детей: 15-летняя девочка и мальчики 13 лет и одного года. Спасателям удалось спасти двух женщин 32 и 56 лет. Пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз. Очаг возгорания находился внутри жилого помещения, причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы.