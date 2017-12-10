Тюменская сельхозпродукция пользуется спросом у северян

Сельхозярмарка тюменских производителей. Фото: янао.рф

Порядка 300 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 53 млн рублей реализовали тюменские товаропроизводители на выездных ярмарках в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за 11 месяцев 2017 года.

Такие данные озвучил директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По его словам, тюменские производители приняли участие в 32 выездных ярмарках. Проходили они на территории 12 городов северных округов – в Когалыме, Нефтеюганске, Лангеасе, Югорске, Нягани, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске, Губкинском и Пурпе.

Свои товары на ярмарках представили как крупные, так и средние предприятия, включая сельхозкооперативы, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Производители реализовали молочную, мясную, рыбную продукцию, а также яйцо птицы, рапсовое и подсолнечное масла, картофель и овощи, дикросы, чай, мед.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев отмечал, что тюменские товаропроизводители обеспечивают продовольственную безопасность всего региона, активно осваивают новые рынки сбыта в северных городах и за пределами Тюменской области. Местные компании расширяют ассортимент, улучшают упаковку, изучают потребительский спрос и стараются ему соответствовать.

Выездные ярмарки проводятся при поддержке правительства Тюменской области для формирования позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности юга области, продвижения товаров местных товаропроизводителей в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Любовь Голышева