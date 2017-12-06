Жителю Нижней Тавды грозит тюремный срок за поножовщину

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50-летнего жителя Нижней Тавды задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 53-летнему мужчине.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, приятели распивали спиртное. Между ними возник спор, который закончился поножовщиной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.