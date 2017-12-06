Тюменская энергосбытовая компания напоминает потребителям электроэнергии о необходимости замены счетчиков

Фото АО «ТЭК»

Тюменская энергосбытовая компания информирует потребителей электрической энергии о необходимости замены приборов учета. Напомним, что, согласно законодательству, замене подлежат счетчики, класс точности которых ниже 2.0, а также устройства с истекшим сроком государственной поверки, с техническими неисправностями и нарушенной целостностью.

О необходимости замены владельцу могут сообщить специалисты Тюменской энергосбытовой компании при снятии контрольных показаний приборов учета. Данные работы производятся по графику, который опубликован на официальном сайте поставщика электроэнергии. Проверить, нуждается ли счетчик в замене, может и сам потребитель: класс точности и год выпуска указаны на лицевой панели устройства. Если прибор учета был выпущен более 16 лет назад, срок его государственной поверки истек.

Приобрести прибор учета электрической энергии и заказать его установку можно как в Тюменской энергосбытовой компании, так и в других организациях. В последнем случае после установки владельцу нового счетчика требуется в течение месяца прийти в офис поставщика электроэнергии со старым прибором учета и паспортом на новое устройство и оформить заявку на ввод в эксплуатацию. Показания нового устройства будут приниматься только после регистрации и опломбирования.

К выбору организации, продающей и устанавливающей приборы учета, необходимо отнестись со всей ответственностью: в настоящее время активизировались мошенники, предлагающие потребителям электроэнергии свои услуги по замене счетчиков. Как правило, они приходят на дом, представляясь сотрудниками различных компаний, в том числе и АО "ТЭК", и настаивают на необходимости приобретения нового устройства и предлагают оформить покупку у них. В случае отказа они могут грозить большими штрафами. Прежде чем вступать в диалог с такими "сотрудниками", следует потребовать у них документы, удостоверяющие личность и должность, а также иметь в виду, что вышеописанными методами действуют только специалисты сомнительных фирм, не гарантирующих уместность и качество производимых работ.

Для экономии времени и денежных средств рекомендуется обратиться непосредственно к поставщику электроэнергии — либо в ближайший офис Тюменской энергосбытовой компании, либо по телефонам, которые вместе с адресами указаны на официальном сайте. Приобрести прибор учета и заказать его установку можно также по Интернету — на странице. Специалисты компании согласуют модель счетчика, дату и время его установки, после которой прибор будет опломбирован и введен в эксплуатацию. "Для приема заявки на установку прибора учета электрической энергии достаточно указать адрес и предъявить паспорт, — комментирует техник Сургутского межрайонного отделения АО "Тюменская энергосбытовая компания" Татьяна Глушкова. — Документ необходим для оформления гарантии на приобретенный прибор".

Первые показания нового счетчика можно передать с 15 по 25 число месяца непосредственно в Тюменской энергосбытовой компании — либо в офисе, либо через ящик для сбора показаний приборов учета, либо по телефону. Последующие показания принимаются привычными для потребителя способами в течение всего срока службы счетчика.