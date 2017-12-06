В Тюменской агломерации в нормативное состояние приведено почти семьдесят семь процентов дорог

tyumen-city.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в совещании по вопросам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", которое в режиме видео-конференц-связи провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что этом году в рамках проекта отремонтировано более 5 тыс. км дорог. "В результате, по итогам года, уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние, и, кстати, эта цифра даже выше тех планов, которые мы имели", - сказал он на совещании.

"В следующем году мы собираемся двигаться с опережением этих показателей", - подчеркнул глава правительства, отметив, что на реализацию этого приоритетного проекта из федерального бюджета в текущем году было выделено свыше 31 млрд рублей, еще примерно такую же сумму вкладывают регионы и города-участники проекта. "То есть общий объем финансирования составляет порядка 65 млрд рублей", - сообщил он.

Министр транспорта Российской Федерации Соколов Максим доложил о о ходе реализации проекта, планах на следующий год и дальнейшую перспективу. Выступили также губернаторы субъектов РФ, участвующих в нем.

В реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" принимает участие Тюменская городская агломерация (Тюмень и Тюменский район). Ее численность превышает 800 тыс. жителей. Протяженность дорожной сети составляет более 3 тыс. км.

На начало 2017 года нормативное состояние автомобильных дорог агломерации составляло 68,9%. До конца года этот показатель планировалось увеличить до 75,9%, однако план перевыполнен. В рамках проекта были выполнены работы на 267 объектах общей протяженность 242 км и значение показателя удалось довести до 76,9%, превысив общероссийский уровень (50% к 2018 году) в 1,5 раза.