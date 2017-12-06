Владимир Якушев поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты

admtyumen.ru

Решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году - важное событие в жизни России. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на новый президентский срок. Это очень важное событие в жизни России. Наш национальный лидер - человек, которому по-настоящему доверяют россияне всех возрастов и профессий. Знаю, что у Владимира Владимировича много преданных сторонников, каждый высокого оценивает его деятельность на посту главы государства. Ведь он работает на благо страны и каждого ее гражданина'', - заявил Владимир Якушев и подчеркнул, что тюменцы искренне благодарны Владимиру Путину "за перспективу развития, которую мы связываем с действующим президентом".

Напомним, 6 декабря Владимир Путин на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде заявил о том, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году.