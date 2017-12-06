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Тюменский губернатор стал человеком года по версии журнала "Эксперт-Урал"

23:15 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Человеком года по версии журнала "Эксперт-Урал" признан губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Об этом сообщил главный редактор издания Артем Коваленко на торжественной церемонии открытия в Тюмени представительства Аналитического центра "Эксперт" и журнала "Эксперт-Урал".

"У нашего журнала есть очень хорошая традиция - в конце каждого года мы собираем наших экспертов и устраиваем очень жаркие прения, на которых определяем человека года. Кто может им стать? Бизнесмен, который инвестировал средства и открыл новое производство? Или государственный служащий, который обеспечил условия для привлечения инвестиций? Мнений и критериев может быть очень много, но мы всегда сходимся в главном - это человек, который сумел сломать негативные тренды и развернуть ситуацию в русло экономического развития", - отметил главный редактор журнала "Эксперт-Урал".

По его словам, редакция традиционно держит имя человека года в секрете. Узнать его можно только из итогового выпуска издания. "Но сегодня мы решили отойти от этого правила. Впервые за долгое время наши эксперты были единодушны - в 2017 году мы признали человеком года губернатора Тюменской области Владимира Якушева", - сообщил Артем Коваленко. В заслугу Владимиру Якушев редакционный совет журнала поставил последовательную политику продвижения региона не только в России, но и за рубежом.

"Результатом этой политики стал приток инвестиций и появление в Тюменской области новых производств. Признание Владимира Якушева человеком года - это наш ответ на вопрос, можно ли организовать экономическую революцию в отдельно взятом регионе. Можно. Работа губернатора и регионального правительства направлена именно на развитие экономики. Тюменская область - один из самых перспективных регионов России, в 2017 году здесь будет завершен 21 значимый инвестиционный проект. Есть, чем гордиться", - подчеркнул главный редактор журнала "Эксперт-Урал".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло считает, что решение редакционного совета журнала "Эксперт-Урал" о признании Владимира Якушева человеком года - очень позитивная новость для регионального бизнес-сообщества.

"Важное преимущество тюменского бизнеса заключается в том, что регионом руководит человек, который очень тонко чувствует экономический пульс территории", - подчеркнула Лариса Невидайло в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Вице-президент по СНГ компании DynaEnergetics, генеральный директор  DynaEnergetics Сибирь Вильгельм Зонненберг отметил, что Владимир Якушев входит в число наиболее компетентных руководителей российских регионов.

"Тюменский губернатор знает свое дело, профессионально разбирается и в политике, и в бизнесе. Это очень важно. То, что Владимир Якушев делает для развития Тюменской области - это просто фантастика", - сказал Вильгельм Зонненберг в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Евгений Бабенко

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Теги: Эксперт-Урал , Владимир Якушев , Лариса Невидайло

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