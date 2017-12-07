Продажи новых авто в Тюменской области увеличились на четверть

Фото Автостата

Тюменская область вошла в Топ-30 регионов России по итогам анализа объемов рынка продаж новых легковых автомобилей.

По данным аналитического агентства Автостат, за 10 месяцев 2017 года в Тюменской области было реализовано 11,6 тыс. новых легковых авто. За аналогичный период 2016 года эта цифра составила 9,2 тыс. штук, показатель вырос на 26%.

В целом же в России по итогам января-октября 2017 года было продано 1 млн 155 тыс. машин. Это на 15,4% выше результата 2016 года (1 млн 1 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 168,1 тыс. реализованных экземпляров. Рынок соседнего Подмосковья вырос 20,8% - до 93,3 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 79,3 тыс. машин (+16,3%).

В тридцатку лидеров вошли также Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ и другие субъекты. У всех регионов, входящих в топ-30, отмечена положительная динамика рынка.