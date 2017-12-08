Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Фото ТРО партии "Единая Россия"

Более 130 человек приняли участие в XXVII Конференция регионального отделения партии "Единая Россия", которая завершилась в Тюмени. Главной темой повестки стала реализация партийных проектов. Координаторы выступили с отчетами и докладами о том, как работали их программы на территории области.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов напомнил, что в Тюменской области реализуется 33 проекта – 21 федеральный и 12 региональных. "Проекты появились не сами по себе – жители задали вектор наших программ. Именно они на встречах, при личном приеме, в самых разных дискуссиях обращаются к партии с просьбой обратить внимание на тот или иной важный для них вопрос. В результате рождаются проекты, которые решают конкретные проблемы населения", – подчеркнул он.

Уникальным в масштабах всей страны стал проект тюменских единороссов, инициированный главой региона Владимиром Якушевым, – "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Реализация проекта идет за счет внебюджетных финансов, личных взносов членов партии. В нем участвуют молодые, положительные в социальном плане семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и которые по итогам получают жилье – свой хороший, добротный, новый дом.

"78 человек улучшили жилищные условия благодаря проекту партии. А к 1 января 2018 года будет построено уже 10 домов. На следующий год есть планы по строительству в Юргинском, Исетском, Сладковском, Абатском, Казанском районах", – рассказал координатор проекта Виктор Рейн.

2016 год ознаменовался появлением трех ярких региональных инициатив. Они уже показывают значительные результаты, о деятельности этих проектов знают жители региона. Проект "Создавая будущее" под руководством Елены Кашкаровой включает десятки семейных игровых и образовательных мероприятий. В рамках проекта "Оружие Победы" совсем недавно Владимиром Якушевым принято решение увековечить память о трудовом подвиге тюменцев и установить памятник торпедному катеру "Комсомолец".

Благодаря проекту "Шахматы в школы и детские сады", который на уровне Уральского федерального округа координирует чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, этот интеллектуальный спорт вновь оказался на волне популярности. "При поддержке фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы в образовательные учреждения региона приобретается шахматный инвентарь – доски, столы, методические пособия. В 2017 году на эти цели фракция выделила более двух миллионов рублей. В Тюменской области проходит больше мероприятий, посвященных шахматам, чем в любом другом регионе", – сообщил региональный координатор проекта "Шахматы в школы и детские сады" Фуат Сайфитдинов.

В 2017 году региональное отделение партии начало реализацию новых партпроектов по благоустройству – "Городская среда", "Парки малых городов", развитию инфраструктуры для творческой деятельности и культурного просвещения – "Театры малых городов", "Местный дом культуры", "Театры – детям". Последний проект стартовал в области с "Театра на колесах", когда труппа театра кукол, поддержанная фракцией, отправилась на гастроли с детским спектаклем по отдаленным населенным пунктам юга региона.

Проект "Городская среда" – важный и нужный, его результаты видны уже сейчас, необходимо продолжать работать над созданием комфортного пространства, и не только до 2020 года, как предусматривает проект, но и дальше, уверен его координатор Сергей Медведев. В своем докладе он подчеркнул, что жители Тюменской области активно участвуют в формировании планов комплексного благоустройства, организован общественный контроль за ходом реализации проекта.

Мероприятия и акции тюменских единороссов не раз были отмечены на федеральном уровне, сообщил заместитель секретаря регионального отделения по проектной работе Николай Токарчук. Массовая открытая тренировка по боксу, проект по "серебряному волонтерству", форум замещающих семей и многие другие события в рамках партийных проектов вошли в число лучших инициатив по всей России.