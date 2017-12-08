В Якутии трое мужчин предстанут перед судом за убийство медведя.

media-pravo.info

Медведя, случайно зашедшего в школьный двор, убили охотники Булунского района Якутии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Якутии, в декабре 2016 года в Интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей.

Проверку по этому факту проводили полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Следственные органы завершили расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства".

Дело передано в суд. Следователи добавляют, обвиняемые, которые после расправы над медведем погрузили тушу животного в машину, доставили в лагерь и, разделав, съели. В ходе следствия обвиняемые признали вину в полном объеме и возместили причиненный ущерб.