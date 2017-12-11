"Тюменский легион" победил в Омске

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"Тюменский Легион" одолел в овертайме "Омских ястребов" в драматичном по накалу гостевом матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги - 2:1.

Таким образом, подопечные Владимира Гусева взяли реванш за поражение днем ранее – 1:4. Также он прервали серию из четырех проигранных встреч.

Героем поединка стал центральный нападающий второго звена приезжей дружины Евгений Волков. Именно он поставил точку в результативной атаке легионеров за одну секунду до окончания овертайма. Большинство ему помогли реализовать Никита Плёнкин и Сергей Арзамасцев. Следует отметить, что в дополнительное время тюменцы играли активнее, чем их соперники. В целом за матч хоккеисты "Легиона" перебросали омичей (40:36), сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Последний рубеж гостей защищал Максим Марчук. В стартовом периоде он совершил десять спасений. Счет открыли тюменцы – на 16-й минуте передачу Эдуарда Чекмарёва конвертировал в гол Плёнкин. Однако радовались тюменцы недолго. Паритет восстановил Дмитрий Жукенов. В дальнейшем игра напоминала перетягивание каната. Представители обеих команд даже удалялись поочерёдно. В итоге к завершению третьего периода каждая из сторон накопила по восемь штрафных минут. За 23 секунды до завершения овертайма за удар клюшкой был наказан удалением "ястреб" Кирилл Спиценко. Его поступок дорого обошелся "пернатым".