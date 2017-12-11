Банк "Открытие" запускает Samsung Pay для держателей карт "Мир"

Банк "Открытие". Фото: prof.utmn.ru

Банк "Открытие" стал одним из первых российских банков, предложивших своим клиентам платежный сервис Samsung Pay на базе карт "Мир".

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", Samsung Pay принимается везде, где можно оплатить покупку картой "Мир", при этом не имеет значения, какой именно терминал установлен в торговой точке. Главное преимущество Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтактной технологии, но и с большинством платежных терминалов, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе.

Кроме того, Samsung Pay доступен для широкого списка мобильных устройств Samsung и обеспечивает высокую безопасность платежей. Вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду. Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung KNOX обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы.

"НСПК активно развивает эквайринговую сеть с поддержкой бесконтактного "Мира", но благодаря технологии MST уже сейчас с помощью телефона Samsung можно оплатить свои покупки практически в любой точке, - отметил начальник управления по развитию дебетовых продуктов банка "Открытие"Дмитрий Лепехин. - Мы рады быть одним из первых банков, которые реализовали данную технологию. На сегодняшний день у нас выпущено более 300 тысяч карт "Мир", и мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay позволит значительно увеличить использование карты нашими клиентами".

Ранее в этому году данный функционал стал доступен держателям карт Visa и MasterCard банка "Открытие".