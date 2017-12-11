up

11.12.2017 понедельник

EUR 69.6434

USD 59.2811

В Тюмени -11..-13 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

В Тюмени ждут любителей биатлона из России и стран зарубежья

15:00 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: admtyumen.ru

До 12,5 тыс. болельщиков сможет принять областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" во время проведения девятого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в марте 2018 года в Тюмени.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов.

"В 2017 году на стадионе провели реконструкцию, направленную, в том числе, на расширение общего количества мест. На существующих трибунах и на трассе удалось дополнительно выделить еще две с половиной тысячи мест для болельщиков", - проинформировал Сергей Вотинов.

Так, трибуна А сможет вместить 1,5 тыс. мест, здесь же предусмотрены почти 50 специализированных мест для инвалидов-колясочников с отдельным пандусом, въездом и удобным просмотром зоны старта и финиша.

Трибуна B увеличилась до 6 тыс. 260 мест. Дополнительно появятся трибуны С и D, которые вместят 1 тыс. 264 болельщика. Еще 3,5 тыс. человек смогут разместиться вблизи трассы. Сергей Вотинов подчеркнул, что на трассах традиционно установят специальные экраны, на которых будет видна вся динамика гонки. "Стоять наблюдать вживую, когда в метре от тебя пробегает спортсмен, тоже очень интересно", - добавил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Организаторы обещают, что соревнования станут очень зрелищными. Проходить гонки будут вечером при искусственном освещении. Старт тюменскому этапу Кубка мира будет дан 22 марта. В этот день состоится мужской спринт на 10 км, а 23 марта  спринт на 7,5 км пробегут женщины. 24 марта состоится гонка преследования среди мужчин на 12,5 км и среди девушек на 10 км. Завершатся соревнования 25 марта масс-стартом на 15 км среди мужчин и на 12,5 км среди женщин.

В перерывах до и после гонок для болельщиков организуют развлекательную программу с участием танцевальных и вокальных коллективов, аниматоров и диджеев, а также конкурсы и розыгрыши. 

"В этом году для зрителей мы также планируем установить большой обогреваемый арочник площадью 2 тыс. кв. м, где люди могут попить чай или кофе, купить булочки, снеки. Там организуют комнату матери и ребенка, туалеты, все для того, чтобы зрители чувствовали себя комфортно. В специальном павильоне можно будет приобрести официальную сувенирную продукцию этапа Кубка мира", - рассказал Сергей Вотинов.

Добраться до места проведения соревнований можно как на личном, так и на специально организованном транспорте. В настоящее время утверждается расписание и стоимость проезда. Для тех, кто планирует добираться до стадиона самостоятельно, предусмотрят бесплатные парковки.

Тюменский этап станет завершающим в серии. Именно в "Жемчужине Сибири" подведут итоги биатлонного сезона и назовут победители общего зачета Кубка мира. Здесь же будут вручаться главные трофеи – Хрустальные глобусы.

Сергей Вотинов добавил, что в Тюмени ждут болельщиков не только из регионов УФО, но и со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. По прогнозам около 60% болельщиков приедут из УФО, 38% - из регионов России и 2% - из-за рубежа.

Купить билеты можно двумя способами. Онлайн-продажи с 11 декабря доступны на сайтах Ponominalu.ruбилетнабиатлон.рф и wcb.csp72.ru. С 12 декабря билеты можно приобрести в кассах легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12).  

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: болельщики , Сергей Вотинов , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону

Последние новости

17:10 Лучших лыжников определили на соревнованиях в Упорово Фото
17:00 Тоболяка подозревают в грабеже
16:49 В Тюмени назвали победителей конкурса социальной рекламы
16:38 Уральцам дарят полтора миллиона мегабайт каждый день
16:27 Трехлетняя девочка пострадала в дорожной аварии возле Ишима Фото
16:16 Зарплаты бюджетников в 2018 году вырастут на четыре процента
16:05 В Тюмени названы имена обладателей стипендии фонда Дениса Мацуева
15:54 Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ
15:43 На тюменский этап Кубка мира по биатлону приедут волонтеры из регионов УФО
15:32 Материнский семейный капитал увеличится к 2020 году
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Более миллиона граждан получили услуги в МФЦ Тюменской области

Карантин по АЧС в Исетском районе отменен

Компания "Фармасинтез" создаст в Тюмени производство гормональных препаратов

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

Зарплаты бюджетников в 2018 году вырастут на четыре процента

Студентов-энергетиков ждут в СУЭНКО

Банк "Открытие" запускает Samsung Pay для держателей карт "Мир"

Общество

В Тюмени назвали победителей конкурса социальной рекламы

Уральцам дарят полтора миллиона мегабайт каждый день

В Тюмени названы имена обладателей стипендии фонда Дениса Мацуева

Спорт

Лучших лыжников определили на соревнованиях в Упорово

На тюменский этап Кубка мира по биатлону приедут волонтеры из регионов УФО

В Тюмени ждут любителей биатлона из России и стран зарубежья

Происшествия

Тоболяка подозревают в грабеже

Трехлетняя девочка пострадала в дорожной аварии возле Ишима

Аферисты обманули жительницу Югры на сто двадцать тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+