В Тюмени ждут любителей биатлона из России и стран зарубежья

Фото: admtyumen.ru

До 12,5 тыс. болельщиков сможет принять областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" во время проведения девятого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в марте 2018 года в Тюмени.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов.

"В 2017 году на стадионе провели реконструкцию, направленную, в том числе, на расширение общего количества мест. На существующих трибунах и на трассе удалось дополнительно выделить еще две с половиной тысячи мест для болельщиков", - проинформировал Сергей Вотинов.

Так, трибуна А сможет вместить 1,5 тыс. мест, здесь же предусмотрены почти 50 специализированных мест для инвалидов-колясочников с отдельным пандусом, въездом и удобным просмотром зоны старта и финиша.

Трибуна B увеличилась до 6 тыс. 260 мест. Дополнительно появятся трибуны С и D, которые вместят 1 тыс. 264 болельщика. Еще 3,5 тыс. человек смогут разместиться вблизи трассы. Сергей Вотинов подчеркнул, что на трассах традиционно установят специальные экраны, на которых будет видна вся динамика гонки. "Стоять наблюдать вживую, когда в метре от тебя пробегает спортсмен, тоже очень интересно", - добавил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Организаторы обещают, что соревнования станут очень зрелищными. Проходить гонки будут вечером при искусственном освещении. Старт тюменскому этапу Кубка мира будет дан 22 марта. В этот день состоится мужской спринт на 10 км, а 23 марта спринт на 7,5 км пробегут женщины. 24 марта состоится гонка преследования среди мужчин на 12,5 км и среди девушек на 10 км. Завершатся соревнования 25 марта масс-стартом на 15 км среди мужчин и на 12,5 км среди женщин.

В перерывах до и после гонок для болельщиков организуют развлекательную программу с участием танцевальных и вокальных коллективов, аниматоров и диджеев, а также конкурсы и розыгрыши.

"В этом году для зрителей мы также планируем установить большой обогреваемый арочник площадью 2 тыс. кв. м, где люди могут попить чай или кофе, купить булочки, снеки. Там организуют комнату матери и ребенка, туалеты, все для того, чтобы зрители чувствовали себя комфортно. В специальном павильоне можно будет приобрести официальную сувенирную продукцию этапа Кубка мира", - рассказал Сергей Вотинов.

Добраться до места проведения соревнований можно как на личном, так и на специально организованном транспорте. В настоящее время утверждается расписание и стоимость проезда. Для тех, кто планирует добираться до стадиона самостоятельно, предусмотрят бесплатные парковки.

Тюменский этап станет завершающим в серии. Именно в "Жемчужине Сибири" подведут итоги биатлонного сезона и назовут победители общего зачета Кубка мира. Здесь же будут вручаться главные трофеи – Хрустальные глобусы.

Сергей Вотинов добавил, что в Тюмени ждут болельщиков не только из регионов УФО, но и со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. По прогнозам около 60% болельщиков приедут из УФО, 38% - из регионов России и 2% - из-за рубежа.

Купить билеты можно двумя способами. Онлайн-продажи с 11 декабря доступны на сайтах Ponominalu.ru, билетнабиатлон.рф и wcb.csp72.ru. С 12 декабря билеты можно приобрести в кассах легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12).

Любовь Голышева