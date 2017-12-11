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Стартовала продажа билетов на тюменский этап Кубка мира по биатлону

13:32 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
билетнабиатлон.рф

В Тюмени началась продажа билетов на девятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

С 11 декабря билеты можно приобрести на сайте генерального официального распространителя билетов Ponominalu.ru, а также на сайтах билетнабиатлон.рф и wcb.csp72.ru.

С 12 декабря билеты будут доступны в кассах легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12). С понедельника по субботу касса работает с 9 часов до 20 часов 45 минут, в воскресенье – с 9 часов до 19 часов 30 минут (обед с 13 до 14 часов).

Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре агентств "Интерфакс Урал" и "Тюменская линия" директор центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохис, 60% билетов будут доступны путем онлайн-продажи, 40% - непосредственно в кассах. Таким образом, у болельщиков будет возможность купить билеты, как по наличному, так и по безналичному расчету.

Цена на билеты варьируется от 200 до 1 тыс. рублей, в зависимости от дня недели и места. Так, на гонки в будни на трибуну A можно купить билет за 500 рублей, на трибуны В и С – за 350 рублей, на трибуну D и трассу – за 200 рублей. В выходные цена билета на трибуну А составит 1 тыс. рублей, на В и С – 700 рублей, на D – 500 рублей, на трассу – 400 рублей.

Кроме того, предусмотрены абонементы и VIP-билеты. На будний день соревнований цена VIP-билета составит 5 тыс. рублей, в выходной - 7 тыс. 500 рублей. 

"Обладателю такого билета будет выдана аккредитация, которая включает доступ на мероприятие, отдельное парковочное место в шаговой доступности от стадиона, напитки и угощения в VIP-лаунже. С 20 января в центре спортивной подготовки на Луначарского, 12 начнется обмен этих билетов на аккредитационные бейджи", - пояснила Елена Брохис.

Стоимость абонемента на все дни соревнований на трибуну А составит 2 тыс. 550 рублей, на В и С – 1 тыс. 785 рублей, на D – 1 тыс. 275 рублей, на трассу – 1 тыс. 20 рублей.

Для детей до 5 лет вход на соревнования будет свободным, за исключением категории билетов VIP.

Особое внимание при продажах будет уделено вопросам безопасности. Перед приездом на соревнования электронные билеты нужно распечатать. Все билеты будут защищены штрих-кодом, который будет сканироваться при входе.

Начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Сергей Вотинов акцентировал внимание на том, что приобретать билеты нужно только на официальных сайтах либо в кассах.

"Наша основная задача - обезопасить людей, чтобы они не купили контрафактных билетов. Для электронной продажи предусмотрено приобретение не более 10 билетов с одного IP-адреса. Если кто-то захочет купить большее количество, то следует обратиться в центр спортивной подготовки и сделать официальную заявку. Ни в коем случае не стоит покупать билеты с рук, потому что один электронный билет можно скопировать десятки раз и продать разным людям", - отметил Сергей Вотинов.

По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефону горячей линии: 8-800-555-80-11 (круглосуточно).

Напомним, соревнования состоятся в Тюмени с 22 по 25 марта. Тюменский этап станет заключительным в серии. Именно в "Жемчужине Сибири" будут подведены итоги биатлонного сезона, названы победители общего зачета Кубка мира и вручены главные трофеи – Хрустальные глобусы.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев, говоря о подготовке к соревнованиям, отметил, что к моменту проведения Кубка мира по биатлону вся инфраструктура центра зимних видов спорта будет готова на сто процентов. "Мы ждем спортсменов и болельщиков и надеемся, что соревнования будут интересными и красивыми", - подчеркнул Владимир Якушев. 

Любовь Голышева

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Теги: Сергей Вотинов , Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , билеты , чемпионат мира по биатлону , продажа

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