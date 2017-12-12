В Нижней Тавде состоится сельскохозяйственная ярмарка

peterburg.fruitinfo.ru

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка состоится в Нижнетавдинском районе 16 декабря.

Как сообщает администрация муниципалитета, всем участникам необходимо предоставить карточки предприятия, а гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, - выписку из похозяйственной книги на декабрь 2017 года и копии паспортов, ИНН, СНИЛС. Обращают внимание, что мясо подлежит обязательному клеймению.

Ярмарка состоится по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1, на площади у торгового центра "Заречье". Начало в 10 часов.