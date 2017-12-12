Пилоты из разных городов съезжаются в Ишим на зрелищные соревнования

Фото ИА "Тюменская линия"

Впервые в истории Ишима автомобильные межрегиональные соревнования по дрифту пройдут 16 декабря. На мероприятие съедутся пилоты из Омска, Тюмени, Кургана и Ишима. Сейчас заявлено порядка 30 участников.

У истоков организации события стоит новое молодежное сообщество автолюбителей ISHIM RACING CLUB и актив Общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Ишима и регионального отделения ДОСААФ России. Соревнования пройдут на территории Ишимского авиаспортклуба, сообщает пресс-служба городской администрации. Торжественное открытие начнется в 12 часов.

Для зрителей и болельщиков организуют полевую кухню, горячий чай, катание на буранах, хаски в санях и даже автомобилях КамАЗ. Вход на мероприятие бесплатный.

Напомним, что дрифт - техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

Соб. инф.