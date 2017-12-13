Итоги законотворческой деятельности подвели в УФО

duma72.ru

Итоги законотворческой деятельности в 2017 году и состояние работы по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным обсудили на заседании Совета руководителей законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, которое состоялось в режиме видеоконференции 13 ноября.

Комментируя выполнение намеченных планов, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских отметил, что в этом году в округе принято 647 законодательных актов. "Работа законодательных органов не сводится только к цифрам и процентам, важна социальная стабильность в обществе", - подчеркнул Холманских. Он сделал акцент на особенности принятия социально значимых законодательных норм, имеющих повышенный общественный резонанс.

Говоря об итогах законотворческой работы в 2017 году, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов сообщил, что парламенту удалось в полной мере выполнить план законопроектных работ, сформированный на основе анализа происходящих в регионе социально-экономических процессов, с учетом положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

"С начала года состоялось девять заседаний думы, принято 106 законов. В качестве законодательной инициативы в Госдуму РФ внесены семь проектов федеральных законов. В рамках контрольной деятельности были заслушаны информации правительства Тюменской области о реализации 28 региональных законов, восьми постановлений областной думы, 20 областных государственных программ, информация о ходе реализации в области указа президента РФ "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", - проинформировал он.

Традиционно в центре внимания депутатов облдумы было своевременное приведение законодательства региона в соответствие с федеральным. Для этого на постоянной основе, во взаимодействии с правительством области, областной прокуратурой и региональным управлением Министерства юстиции Российской Федерации проводится мониторинг законодательства России и региона, готовится информация о необходимости внесения изменений в областные законы. В 2017 году в этих целях было принято 42 законодательных акта.

В ноябре депутаты приняли закон "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". По проекту бюджета были проведены общественные слушания, все поступившие от жителей региона предложения, а их было более шестидесяти, обсуждены на согласительной комиссии, их авторам направлены мотивированные ответы.

По словам Корепанова, при формировании бюджета удалось сохранить его социальную направленность, обеспечив развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификации региональной экономики.

Продолжена работа по поддержке предпринимательства и повышению инвестиционной активности.

Сергей Корепанов рассказал, что законодательно установлены категории граждан, имеющих право на льготные тарифы на коммунальные услуги.

Принят закон "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам".

"Чрезвычайно важным считаю закон, принятый для защиты прав и законных интересов пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов. На его реализацию потребуются средства, которые предусмотрены в областном бюджете, а также закон о поддержке пострадавших от африканской чумы, который будет рассматриваться завтра на заседании думы", - подчеркнул Корепанов.

Крайне значимым назвал спикер облдумы и закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". "Согласно этому закону, многодетным семьям, переехавшим на постоянное место жительства в Тюменскую область из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставлена возможность бесплатного получения земельных участков", - отметил он.

Сергей Корепанов обратил внимание коллег на то, что решение органами власти управленческих задач невозможно без опоры на широкую социальную базу, без привлечения к их реализации всех слоев и институтов гражданского общества.

"Тюменская областная дума всегда уделяла особое внимание развитию общественных инициатив. В регионе создана достаточная законодательная база, направленная на защиту прав и интересов общественных объединений, обеспечение государственной поддержки их деятельности. В этом году внесены изменения в закон "Об общественной палате Тюменской области", связанные с наделением ее правом законодательной инициативы в региональном парламенте", - пояснил он.

Более того, поправками в закон "О гражданской законодательной инициативе в Тюменской области" порог количества жителей региона, от имени которых осуществляется гражданская законодательная инициатива, снижен в полтора раза.

Сергей Корепанов подтвердил, что привлечение представителей общественности к обсуждению как проектов социально значимых законов, так и механизмов их реализации, является обычной практикой работы Тюменской областной думы.

Эффективной формой поддержания постоянного диалога являются совместно организуемые дискуссионные площадки. Оправдала себя и такая форма работы, как ежегодные встречи депутатов Тюменской областной думы с представителями всех партий, движений общественных организаций, отраслевых ассоциаций по реализации областной думой стратегии и ее деятельности, сообщает пресс-служба облдумы.

Отметим, что в работе заседания также приняли участие председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.