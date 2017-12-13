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Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

18:50 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Развитие промышленного потенциала российских регионов - один из наиболее эффективных способов повышения их благосостояния. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по вопросу "О развитии промышленного потенциала субъектов РФ".

"Судя по тому, что на втором заседании рабочей группы зал практически полон, мы все понимаем, насколько важна та тема, которой мы занимаемся. Развитие промышленного потенциала регионов России - та удочка, на которую хотелось бы поймать рыбку под названием благосостояние. Если деятельность нашей рабочей группы принесет позитивные результаты, появится возможность для рывка в развитии регионов за счет промышленности. Судя по тому, сколько поступило предложений, тема промышленного роста актуальна для всех областей, краев и республик нашей Российской Федерации", - отметил Владимир Якушев.

По его словам, свои предложения в адрес рабочей группы Госсовета РФ направили все без исключения российские регионы, а также федеральные органы власти, депутаты Государственной думы России и члены Совета Федерации РФ, общественные объединения предпринимателей. Откликнулись "Деловая Россия", "ОПОРА России", Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также отдельные представители бизнес-сообщества.

Абсолютное большинство экспертов выделило одни и те же проблемы развития отечественной промышленности, констатировал Владимир Якушев.

"Первый раздел доклада посвящен сегодняшнему состоянию и потенциалу развития региональной промышленности. Изменить законодательство в сфере промышленной политики предлагают 15 регионов. Двадцать регионов предоставили предложения по совершенствованию политики импортозамещения. Еще 17 предложили развивать такие важные элементы поддержки промышленности, как индустриальные и технологические парки, промышленные кластеры. Пятнадцать регионов направили предложения по совершенствованию системы, которая создана Минпромторгом для формирования комплексной, единой информации о развитии промышленности в стране", - сообщил губернатор. Проделана огромная аналитическая работа, отметил Владимир Якушев.

"В основу нашего доклада Государственному Совету лягут те аспекты развития региональной промышленности, которые беспокоят нас всех - финансы, кадры, рынки сбыта. Думаю, никому не надо объяснять, что промышленность - основной локомотив общеэкономического развития России, темп которого, согласно поручениям нашего президента Владимира Путина, должен быть выше среднемировых показателей", - подчеркнул губернатор.

По мнению рабочей группы, при умеренных общеэкономических темпах ежегодное увеличение промышленного производства в России должно составлять не менее 7%, а производительности труда в обрабатывающих производствах должна вырасти, как минимум, на 2 процентных пункта выше, чем в целом по экономике. Региональная промышленность должна ежегодно обеспечивать ежегодный прирост объемов несырьевого и неэнергетического экспорта на 5-7%.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавляет рабочую группу Государственного Совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики". Помощник президента РФ Игорь Левитин поблагодарил главу региона за плодотворную работу и напомнил, что подготовленный рабочей группой доклад Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.

Евгений Бабенко

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Теги: Госсовет РФ , промышленное производство , экономическое развитие , Владимир Якушев , Игорь Левитин

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