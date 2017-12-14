Алексей Салмин: решение о компании-изготовителе макета торпедного катера будет принято в ближайшее время

Фото ТРО партии "Единая Россия"

О реализации партийного проекта "Оружие Победы" рассказал на заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы его координатор Алексей Салмин.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", он напомнил, что на личном приеме губернатора Тюменской области в приемной "Единой России" к главе регионе обратились ветераны Тюменского судостроительного завода с просьбой установить в областной столице памятник торпедному катеру "Комсомолец", который выпускали на предприятии в годы Великой Отечественной войны. Владимир Якушев одобрил их идею. Он обратился к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации города Тюмени, секретарю городского отделения партии Александру Моору с предложением реализовать проект силами партийной организации.

"Нужно отметить, что работа по увековечиванию памяти участникам трудового фронта в виде макета торпедного катера "Комсомолец" продолжается уже второй год. За прошедший период мы внимательно промониторили подрядчиков на выполнение заказа на изготовление макета торпедного катера. В ближайшее время будет принято решение о компании, которая возьмется за исполнение нашего заказа", — отметил Салмин.

Андрей Артюхов напомнил про закладную табличку торпедного катера, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году. Ее нашли краснодарские археологи в Керченском проливе и передали тюменцам. "Установка этой закладной таблички или ее копии на макете катера станет важной связующей нитью между Тюменью времен Великой Отечественной войны и настоящим", — подчеркнул Артюхов.

Салмин добавил, что в рамках партпроекта идет и другая работа. "Актуальной темой стало создание цикла видеороликов-воспоминаний ветеранов трудового фронта, участников событий, о работе на предприятиях оборонной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Он станет отдельным блоком в видеоповествованиях участников войны 1941-1945 гг. на федеральном сайте Память.РФ", — отметил он.