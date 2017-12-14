Дмитрий Огородников переизбран на пост Счетной палаты Тюменской области

Дмитрий Огородников. Фото с сайта Счетной палаты Тюменской области

Депутаты Тюменской областной думы единогласно продлили еще на шесть лет полномочия председателя Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова.

Срок полномочий действующего руководителя истекает 16 февраля 2018 года. Ходатайство о назначении на данную должность действующего председателя поступило от председателя областной думы Сергея Корепанова.

Дмитрий Огородников родился 24 марта 1974 года в Тюмени. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С 1996 по 2002 год работал консультантом, заведующим сектором Тюменской областной думы. С 2002 года – заместитель председателя комитета по законопроектным работам администрации Тюменской области, с 2005 года – первый заместитель начальника главного правового управления правительства Тюменской области.

16 февраля 2007 года был назначен Тюменской областной думой на должность председателя Счетной палаты Тюменской области. Кандидат юридических наук.