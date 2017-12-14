Владимир Путин: "олимпийский скандал" - это политика

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Очевидно, что "олимпийский скандал" раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве.

"Кто бы что ни говорил, убежден, просто знаю, что это так и есть. Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого, потому что, действительно, выявлены реальные случаи применения допинга. Правда, и в других странах тоже выявляется, просто вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа. А то, что здесь политическая подоплека, – сомнений нет", - сказал президент России.

Есть другие системные вещи в мировом спорте, напомнил Владимир Путин. "Скажем, разрешение принимать запрещенные для других препараты по медицинским соображениям, якобы после операций или в силу каких-то заболеваний с детства. Но это очень странно, потому что кто-то получает конкурентные преимущества. Может быть тогда этим людям, которым разрешено принимать эти препараты, а другим запрещено, вне конкурса выступать или что-то в этом роде, не знаю", - отметил глава российского государства.

Конкуренция в спорте должна быть соблюдена, подчеркнул Владимир Путин.

Евгений Бабенко