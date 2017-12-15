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Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

14:27 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru

Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Такое решение принято на 425-е заседание Совфеда. 

Как сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас,представляя проект документа, СФ назначает выборы президента РФ на основании пункта "д" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации. Порядок определения даты выборов установлен пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона "О выборах президента РФ".

По общему правилу днем голосования на выборах президента является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах, и в котором шесть лет назад был избран президент РФ. Вместе с этим, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий или праздничный день, выборы назначаются на следующее воскресенье.

На основании данных положений законодательства проект постановления СФ предусматривает назначение выборов президента РФ на 18 марта 2018 года. 

Андрей Клишас сообщил, что постановление СФ будет официально опубликовано в 18 декабря 2017 года. После опубликования начинается избирательная кампания.

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Теги: выборы президента , Совет Федерации , избирательная кампания

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