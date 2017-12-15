На "ЗапСибНефтехиме" формируют систему замкнутого цикла водооборота

фото Тобольской промплощадки

Установку выпаривания солесодержащих стоков (УВСС) возводят на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске. Это одна из составных частей системы замкнутого водооборота на предприятии.

Выпарная установка позволит эффективно очищать промышленные стоки от химических соединений, получать обессоленную воду и солевой осадок, направляемый на утилизацию. Очищенная вода будет повторно использоваться на производстве. Процесс замкнутого водооборота обеспечит высокий уровень экологической безопасности на предприятии.

Строительство объекта ведется по проекту АО "СвердНИИхиммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). УВСС будет состоять из узла предварительной очистки, а также трех вакуум-выпарных линий, две из которых будут находиться в эксплуатации, а одна останется в резерве. За час установка сможет перерабатывать 150 м3 воды.

Строительно-монтажные работы на объекте выполняет подрядная организация "Сибстройремонт" (г. Омск).

"На сегодняшний день на установке выпаривания солесодержащих стоков на 100% выполнено погружение свай, завершаются бетонные работы, на 20% завершен монтаж металлоконструкций, – отметил руководитель направления "Общестроительные работы" объектов общезаводского хозяйства "ЗапСибНефтехима Егор Груденя. - Смонтировано 28 единиц оборудования из 280".

Окончание основных строительно-монтажных работ на УВСС планируется в мае 2018 года, в июне того же года начинаются предпусконаладочные работы, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.