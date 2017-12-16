Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes

sportslive.ru

Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.

Согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру $1,85 млрд. Джордан – легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, выступал за команды "Чикаго Буллз", "Вашингтон Уизардс". Он – шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс ($1,7 млрд) и Арнольд Палмер ($1,4 млрд).

Среди футболистов самым богатым оказался экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, с доходом в $800 млн поделивший шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Всего в списке присутствуют 25 спортсменов, россиян в нем нет, пишет Интерфакс.