Пятнадцать инвестпроектов реализовано в Тюменском районе в 2017 году

15 инвестпроектов реализовано в Тюменском районе. Фото: администрация ТР

Более пяти тысяч мелких предприятий и частных предпринимателей зарегистрировано и работает в Тюменском районе.

Как сообщает администрация Тюменского района, в 2017 году на территории района реализовано 15 инвестиционных проектов. В них вложено 500 млн рублей, создано более 200 рабочих мест.

На заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики глава Тюменского района Светлана Иванова отметила: "Мы модернизировали и адаптировали для предпринимателей страницу на официальном сайте района, разработали "Пакет сельского предпринимателя", внедрили обучающие проекты, такие, как "Школа фермеров", "Школа социального предпринимательства", "Стратегия жизни". В течение всего года выстраивали диалог с бизнесом во время встреч с главой района. По итогам даются конкретные поручения, и исполнение таких задач строго контролируется".

Светлана Иванова рассказала, что в районе создано отделение "Опоры России". Возглавил его Рустам Арипов, предприниматель и общественник из п. Андреевский.