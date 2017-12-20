Владимир Якушев назвал главные вызовы, стоящие перед Тюменской областью

admtyumen.ru

Завоевать новые рынки сбыта сельскохозяйственной и промышленной продукции необходимо в 2018 году. Сейчас в Тюменской области разрабатывают специальную программу, которая поможет предпринимателям выйти за пределы региона. В программе "Час с губернатором" Владимир Якушев рассказал, как будут расставлены акценты региональной экономики и на какие вызовы придется ответить.

Ежегодно на территории Тюменской области открываются новые предприятия. Если говорить об АПК, то впервые за многие годы индекс промышленного производства в агропроме составил 105%. Потенциал для дальнейшего развития есть, но необходимо более качественно поработать над рынками сбыта. Есть свободные ниши и внутри самого региона.

"Новые вызовы и новые задачи связаны с реализацией продукции, которая производится в Тюменской области. В ближайшее время мы запустим специальную программу, которая будет способствовать решению этих вопросов. Я считаю, что не все возможности внутреннего рынка использованы. Так же, мы постараемся заинтересовать производителей продвижением на рынки других регионов", - отметил Якушев.

На протяжении нескольких лет в Тюменской области работала программа "Покупаем тюменское". Ее основной целью было рассказать жителям о товарах, которые производят местные сельхозпроизводители. По большому счету, предпринимателей научили правильно продавать свою продукцию. Зачастую, фермеры, предоставляя качественные и экологически чистые продукты питания, не обращали внимания на упаковку, презентацию – покупатели их просто не замечали.

"Программа была запущена в свое время и сыграла важную роль. Мы открыли нашим местным потребителям ту линейку продукции, которая производится в Тюменской области. Жители знают, как производится эта продукция, из какого сырья. Эта программа была знаковая, мы ее продолжаем", - подчеркнул губернатор.

Конкуренция на внутреннем рынке Тюменской области достаточно высокая. Жители привыкли к высокому качеству продуктов питания, но обращают внимание на упаковку и на цену. "Выигрывает тот, у кого при высоком качестве себестоимость ниже. Все понимают, что покупатель голосует рублем", - подытожил он.

Екатерина Исаева