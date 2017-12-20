В Тюменской области станет больше площадок для семейного отдыха

jemsib.ru

Развитие массовых видов спорта, привлечение горожан к активному отдыху на природе заинтересует инвесторов. В Тюменской области сформировано специальное предложение по развитию центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

В программе "Час с губернатором" Владимир Якушев рассказал, что региональные власти не зацикливаются только на развитии спорта высоких достижений.

"Люди должны приезжать туда семьями, кататься на лыжах, дышать свежим воздухом. Следующий этап развития этого центра предполагает создание инфраструктуры для активного отдыха тюменцев. Мы уже сформировали кейс для инвесторов, надеемся, что это идею воплотим в жизнь", - отметил он.

На протяжении нескольких лет в Тюменской области уделяют пристальное внимание популяризации здорового образа жизни. В регион привлекают именитых спортсменов, которые проводят всевозможные зарядки, участвуют в эстафетах и марафонах. В муниципалитетах обустраивают современные спортивные площадки, где работают инструкторы и спорторганизаторы. Все это в совокупности привело к тому, что с каждым годом тюменцев, занимающихся спортом, становится больше.

Екатерина Исаева