В Тюменской области разрабатывают программу расширения сбыта продукции

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Программу расширения сбыта тюменской продукции разрабатывает региональное правительство совместно с предпринимательским сообществом. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года и планам на 2018 год.

"Если есть вопрос сбыта, значит, мы должны этому вызову противостоять. Поэтому в правительстве Тюменской области сейчас очень серьезно работаем над программой сбыта, в том числе экспорта тюменской сельскохозяйственной и промышленной продукции", - рассказал Владимир Якушев.

К разработке и реализации программы привлечены общественные институты - областная Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия", отметил глава региона. Как только программа будет готова, правительство региона представит ее средствам массовой информации.

Говоря о развитии международных контактов, губернатор отметил, что сам по себе визит зарубежной делегации в регион еще не означает, что какой-то конкретный совместный проект уже сложился.

"Между визитами иностранных делегаций и конкретными проектами лежит долгая дорога. Необходимо приложить очень много времени и усилий. Мы активно развиваем международные контакты и у нас многое получается", - отметил Владимир Якушев.

Отметим, что за последние десять лет иностранные компании открыли в Тюменской области девять новых промышленных производств.

Евгений Бабенко