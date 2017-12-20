up

20.12.2017 среда

USD 58,6117

EUR 69,1735

В Тюмени -6..-8 С 5 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

В Тюменской области разрабатывают программу расширения сбыта продукции

18:05 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
скриншот видео

Программу расширения сбыта тюменской продукции разрабатывает региональное правительство совместно с предпринимательским сообществом. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года  и планам на 2018 год.

"Если есть вопрос сбыта, значит, мы должны этому вызову противостоять. Поэтому в правительстве Тюменской области сейчас очень серьезно работаем над программой сбыта, в том числе экспорта тюменской сельскохозяйственной и промышленной продукции", - рассказал Владимир Якушев.

К разработке и реализации программы привлечены общественные институты - областная Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия", отметил глава региона. Как только программа будет готова, правительство региона представит ее средствам массовой информации.

Говоря о развитии международных контактов, губернатор отметил, что сам по себе визит зарубежной делегации в регион еще не означает, что какой-то конкретный совместный проект уже сложился.

"Между визитами иностранных делегаций и конкретными проектами лежит долгая дорога. Необходимо приложить очень много времени и усилий. Мы активно развиваем международные контакты и у нас многое получается", - отметил Владимир Якушев.

Отметим, что за последние десять лет иностранные компании открыли в Тюменской области девять новых промышленных производств.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , международное сотрудничество , пресс-конференция , сбыт , экспорт

Последние новости

18:05 В Тюменской области разрабатывают программу расширения сбыта продукции
17:54 21 декабря - события дня
17:43 ИДО ТюмГУ: получать знания никогда не поздно
17:32 Тюменские отличники и активисты получили паспорта
17:21 Популярные магазины дают кэшбэк абонентам "МегаФона"
17:10 В Тюмени устроили новогодний праздник для одаренных детей
17:00 Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова возглавил Топ отечественных фильмов года
16:49 Ведущий Виталий Дока побывал на кухне "Дома Пионеров"
16:38 Тюменские биатлонисты вернулись с наградами из Екатеринбурга Фото
16:27 Концессия позволит серьезно модернизировать систему водоснабжения Тюмени
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В Тюменской области разрабатывают программу расширения сбыта продукции

Концессия позволит серьезно модернизировать систему водоснабжения Тюмени

Переселение северян на юг области продолжится

Политика

Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

Дополнительные избирательные участки откроются на месторождениях Ямала

Экономика

Популярные магазины дают кэшбэк абонентам "МегаФона"

Новую выплату в связи с рождением первенца начнут получать тюменские семьи в 2018 году

Метелевскую водоочистную станцию модернизируют

Общество

21 декабря - события дня

ИДО ТюмГУ: получать знания никогда не поздно

Тюменские отличники и активисты получили паспорта

Спорт

Тюменские биатлонисты вернулись с наградами из Екатеринбурга

"Тюменский легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска

Тюменцы примут "Барс" во Дворце спорта

Происшествия

В Тюмени полицейские прикрыли наркопритон

В Тюменском районе незаконно срубили сосны

Житель Омутинского района зарезал своего зятя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+