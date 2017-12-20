Концессия позволит серьезно модернизировать систему водоснабжения Тюмени

tyumen-city.ru

Концессия – это очень тонкий инструмент взаимоотношений между инвестором и властью, и относиться к нему надо предельно аккуратно. Такое мнение в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года и планам на 2018 год, высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Он отметил, что до конца декабря в Тюмени будет подписано концессионное соглашение с "Тюмень Водоканалом", касающееся развития системы водоснабжения и водоотведения города.

"Над этим документом мы работаем уже два года. Сначала была дорожная карта и мы двигались по ней. Разработана схема водоснабжения и водоотведения города, все четко просчитано, оценено, проведены необходимые экспертизы. После этого прошел ряд публичных обсуждений. Затем основные параметры данного концессионного соглашения были внесены в виде регионального закона в областную думу и только сейчас мы подходим к стадии подписания концессионного соглашения", - пояснил Владимир Якушев.

Вся работа велась максимально открыто. Вопрос активно прорабатывался не только на региональном, но и на муниципальном уровне. Учитывая, что это серьезная программа, включающая большое количество объектов, здесь должен быть другой уровень менеджмента, отметил глава региона. Поэтому концессионное соглашение как раз и позволит дать нужный результат.

В то же время, считает губернатор, формат концессии нецелесообразно использовать в небольших населенных пунктах. "Бизнесу там неинтересно, там совершенно не те объемы. Это моя позиция и ее я жестко отстаивал, в том числе на правительственных площадках. Я говорил о том, что нельзя жилищно-коммунальное хозяйство в малых населенных пунктах отдавать в концессию. Концессионеру с точки зрения бизнеса будет неинтересно и закончится все тем, что он выйдет из соглашения, а все хвосты, которые останутся, станут проблемой местных властей. Поэтому мы предельно осторожно двигаемся в этом направлении и концессионнные соглашения будем заключать только после тщательной проработки", - отметил Владимир Якушев.

Любовь Голышева