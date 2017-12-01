up

1.12.2017 пятница

EUR 69.5185

USD 58.5814

В Тюмени -7..-9 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

18:09 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Публичные слушания по концессионному соглашению. Фото ИА "Тюменская линия".

Проект строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Тюмени станет самым масштабным в истории города. Объем вложений в развитие и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города оценивается в 22 млрд рублей.

Об этом заявил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, общаясь с журналистами перед публичным обсуждением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.

На мероприятии, в котором приняли участие представители органов власти, общественных организаций, депутаты областной и городской думы, профессиональные сообщества и неравнодушные горожане, обсуждалось предстоящее заключение концессионного соглашения между органами власти и ООО "Тюмень Водоканалом". Как пояснил Павел Перевалов, документ позволит комплексно решать стратегические задачи.

По его словам, сегодня существует три способа заключения таких соглашений. Это открытый конкурс, инициатива частного партнера и третий вариант, когда существует долгосрочный договор аренды имущества и он трансформируется в концессионное соглашение.

"Такой договор с "Тюмень Водоканалом" есть, он действует до 2031 года. Третий вариант - единственный в нашей ситуации, потому что "Тюмень Водоканал" является надлежащим арендатором, выполняющим свои обязательства. В отличие от существующего сейчас договора долгосрочной аренды муниципальных сетей и сооружений, концессия позволит мобилизовать усилия всех участников процесса строительства и модернизации важных для города объектов инфраструктуры, установить четкие и прозрачные показатели эффективности работы. Концессия - это объединение усилий, принятие всеми участниками процесса – областным правительством, городской администрацией и ООО "Тюмень Волоканалом" - обязательств на длительный период", - отметил Павел Перевалов.

Он подчеркнул, что новое соглашение даст возможность качественно и в срок достичь всех поставленных целей и обеспечить горожан качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

Проект развития системы водоснабжения и водоотведения уже сейчас называют беспрецедентным. Основные объемы денежных средств будут вложены до конца 2026 года. К этому времени в Тюмени планируется построить новый подземный водозабор, реконструировать Метелевскую водоочистную станцию и перепрофилировать ее на очистку подземных вод, модернизировать Велижанский водозабор, провести масштабную реконструкцию сетей и сооружений.

Также будет реконструирована и расширена сеть канализационных очистных сооружений, решится вопрос строительства ливневой канализации в новых микрорайонах Тюмени. Система канализации будет объединена из двух разрозненных в единую общесплавную систему, а стоки будут централизованно поступать на очистку.

Основные показатели, которых планируется достичь к 2031 году, по словам Павла Перевалова, это снижение аварийности в полтора раза, уменьшение потерь воды с 22% до 15% и соблюдение установленных показателей энергоэффективности.

Решение по переходу на концессию позволит гарантировать реализацию запланированных мероприятий по реконструкции существующих объектов городской сети водоснабжения и водоотведения и строительству новых.

"Нынешние отношения нас перестали устраивать, потому что в рамках аренды не контролируется качество услуг и эффективность использования имущества. Но этого можно достичь в рамках концессии. За неисполнение показателей мы вправе расторгнуть договор концессии, чего нельзя сделать с договором аренды", – отметил замглавы администрации.

Добавим, участники публичных слушаний подробно обсудили детали нового соглашения. Итогом мероприятия стало принятие резолюции, в которой рекомендовано обеспечить развитие системы водоснабжения и водоотведения в Тюмени посредством заключения концессионного соглашения.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюмень Водоканал , водоснабжение , Павел Перевалов

Последние новости

19:52 Сказочные герои рассказывают детям о достопримечательностях региона
19:11 Мастер-класс по молекулярной кухне предварил WorldSkills Russia Фото
19:06 ФЦН Тюмени продемонстрировал свой опыт на Арктическом медицинском форуме Фото
18:37 На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата
18:16 "Рубин" подписал нового нападающего
18:09 В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей
18:05 Начало зимы в Тюмени будет непривычно теплым
17:54 2 декабря - события дня
17:42 Банк "Открытие" – партнер шахматных соревнований
17:31 Стартовал прием заявок на участие в Артist-quest "Культурица"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор наградил ишимских строителей за добросовестный труд

Первый в России тюменский завод по производству лизина решит вопросы импортозамещения

В Тюменской области ввели в эксплуатацию третью очередь завода "АминоСиб"

Политика

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

Экономика

В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

Развязку Тюмень – Боровский - Богандинский начнут строить в 2018 году

Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом

Общество

Сказочные герои рассказывают детям о достопримечательностях региона

Мастер-класс по молекулярной кухне предварил WorldSkills Russia

ФЦН Тюмени продемонстрировал свой опыт на Арктическом медицинском форуме

Спорт

"Рубин" подписал нового нападающего

Банк "Открытие" – партнер шахматных соревнований

Тюменские легкоатлеты составят конкуренцию соперникам Сибири и Урала

Происшествия

На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+