В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

Публичные слушания по концессионному соглашению. Фото ИА "Тюменская линия".

Проект строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Тюмени станет самым масштабным в истории города. Объем вложений в развитие и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города оценивается в 22 млрд рублей.

Об этом заявил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, общаясь с журналистами перед публичным обсуждением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.

На мероприятии, в котором приняли участие представители органов власти, общественных организаций, депутаты областной и городской думы, профессиональные сообщества и неравнодушные горожане, обсуждалось предстоящее заключение концессионного соглашения между органами власти и ООО "Тюмень Водоканалом". Как пояснил Павел Перевалов, документ позволит комплексно решать стратегические задачи.

По его словам, сегодня существует три способа заключения таких соглашений. Это открытый конкурс, инициатива частного партнера и третий вариант, когда существует долгосрочный договор аренды имущества и он трансформируется в концессионное соглашение.

"Такой договор с "Тюмень Водоканалом" есть, он действует до 2031 года. Третий вариант - единственный в нашей ситуации, потому что "Тюмень Водоканал" является надлежащим арендатором, выполняющим свои обязательства. В отличие от существующего сейчас договора долгосрочной аренды муниципальных сетей и сооружений, концессия позволит мобилизовать усилия всех участников процесса строительства и модернизации важных для города объектов инфраструктуры, установить четкие и прозрачные показатели эффективности работы. Концессия - это объединение усилий, принятие всеми участниками процесса – областным правительством, городской администрацией и ООО "Тюмень Волоканалом" - обязательств на длительный период", - отметил Павел Перевалов.

Он подчеркнул, что новое соглашение даст возможность качественно и в срок достичь всех поставленных целей и обеспечить горожан качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

Проект развития системы водоснабжения и водоотведения уже сейчас называют беспрецедентным. Основные объемы денежных средств будут вложены до конца 2026 года. К этому времени в Тюмени планируется построить новый подземный водозабор, реконструировать Метелевскую водоочистную станцию и перепрофилировать ее на очистку подземных вод, модернизировать Велижанский водозабор, провести масштабную реконструкцию сетей и сооружений.

Также будет реконструирована и расширена сеть канализационных очистных сооружений, решится вопрос строительства ливневой канализации в новых микрорайонах Тюмени. Система канализации будет объединена из двух разрозненных в единую общесплавную систему, а стоки будут централизованно поступать на очистку.

Основные показатели, которых планируется достичь к 2031 году, по словам Павла Перевалова, это снижение аварийности в полтора раза, уменьшение потерь воды с 22% до 15% и соблюдение установленных показателей энергоэффективности.

Решение по переходу на концессию позволит гарантировать реализацию запланированных мероприятий по реконструкции существующих объектов городской сети водоснабжения и водоотведения и строительству новых.

"Нынешние отношения нас перестали устраивать, потому что в рамках аренды не контролируется качество услуг и эффективность использования имущества. Но этого можно достичь в рамках концессии. За неисполнение показателей мы вправе расторгнуть договор концессии, чего нельзя сделать с договором аренды", – отметил замглавы администрации.

Добавим, участники публичных слушаний подробно обсудили детали нового соглашения. Итогом мероприятия стало принятие резолюции, в которой рекомендовано обеспечить развитие системы водоснабжения и водоотведения в Тюмени посредством заключения концессионного соглашения.

Любовь Голышева