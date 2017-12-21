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"Рубин" на домашнем льду уступил казанскому "Барсу"

11:21 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото www.hcrubin.ru

Со счетом 0:1 закончилась встреча тюменского "Рубина" и казанского "Барса" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. 

В этой встрече в составе сибиряков оказалось два дебютанта: нападающий Андрей Тимофеев и защитник Егор Артамонов.

В первой половине стартового периода тюменцы дважды оставались в меньшинстве. В целом, они оборонялись достаточно уверенно, но порой на пятачке Франскевича было жарковато. В следующем отрезке игра развивалась в похожем ключе. Оппоненты действовали на высоких скоростях, регулярно шли на обострение. Преимуществом не могла завладеть ни одна из сторон. Голкипера казанцев Владислава Подъяпольского рубиновцы тревожили дальними бросками. На 38-й минуте, когда хозяева играли в большинстве, после "выстрела" Артамонова шайба врезалась в перекладину. Нападающий гостей Дмитрий Каштанов оказался более удачлив. После его броска снаряд залетел в верхний угол ворот Франскевича. До сирены на второй перерыв оставалось 82 секунды, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Шанс восстановить паритет был в самом начале третьего периода у Ерофеева, когда хозяева находились в большинстве. Сибиряки устроили штурм ворот "Барса", но пробить казанскую стену  не смогли. Постепенно игра приобрела более спокойный характер, что было на руку гостям. За 47 секунд до финальной сирены Франскевич покинул свой пост, уступив место на льду полевому игроку. Рубиновцы контролировали шайбу в зоне "Барса", но нанести голевой бросок так и не смогли.

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Теги: ВХЛ , Денис Франскевич , Рубин , хоккей

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