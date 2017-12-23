up

23.12.2017 суббота

USD 58,3152

EUR 69,1268

В Тюмени -7..-9 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

17:52 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" существенно увеличил географию продаж. В нее добавились Кыргызстан, Удмуртская республика, республика Башкортостан, Пермский край и Ульяновская область.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной поиск новых партнеров существенно помог предприятию в реализации продукции.

"Мы изначально были ориентированы на выход далеко за пределы Тюменской области, поскольку в ее пределах невозможно реализовать всю нашу стеклотару. Считаю, что своей стратегией развития завод идеально вписывается в экономическую концепцию регионального правительства", - отметила она.

Сейчас одна из основных задач предприятия - закрепиться на рынке Средней Азии. К Казахстану, с которым "Стеклотех" сотрудничает уже давно, добавился Кырзызстан.

Кроме того, новые партнеры находятся и в пределах Российской Федерации. Причем если раньше у завода были заказы, связанные в основном с пищевой промышленностью, то сейчас они поступают и от химической. Последний такой пример заказ на 4 миллиона штук стеклотары из города Можга (Удмуртия).

Всего в этом году завод "Стеклотех" выпустил 255 миллионов бутылок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:24 Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни
19:01 Путин заявил о важности общенационального согласия в России
18:42 Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере Фото
18:23 Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"
18:12 Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин
18:00 24 декабря - события дня
17:52 Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии
17:40 Путин призвал действовать ответственно и профессионально при достижении задач развития
17:27 Скоморохи, Ёлочка и Собака собрали хоровод у тюменского технопарка Фото
16:41 Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работающие инвалиды должны получать социальную надбавку к пенсии

Малый бизнес создает в Ялуторовске новые рабочие места

Губернатор поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли Тюменской области с праздником

Политика

Путин заявил о важности общенационального согласия в России

Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"

Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин

Экономика

Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

Избран новый состав правления банка "ФК Открытие"

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для достойной жизни

Общество

Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни

Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере

24 декабря - события дня

Спорт

Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Тюменские мотоциклисты устроят гонки на льду

Тюменские биатлонисты вошли в рейтинг Союза биатлонистов России

Происшествия

В Германии эвакуировали рождественскую ярмарку из-за угрозы взрыва

В Ялуторовске полицейские задержали мужчину с "солью"

В Тюмени на мелкой взятке попался водитель
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+