Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

Фото: www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" существенно увеличил географию продаж. В нее добавились Кыргызстан, Удмуртская республика, республика Башкортостан, Пермский край и Ульяновская область.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной поиск новых партнеров существенно помог предприятию в реализации продукции.

"Мы изначально были ориентированы на выход далеко за пределы Тюменской области, поскольку в ее пределах невозможно реализовать всю нашу стеклотару. Считаю, что своей стратегией развития завод идеально вписывается в экономическую концепцию регионального правительства", - отметила она.

Сейчас одна из основных задач предприятия - закрепиться на рынке Средней Азии. К Казахстану, с которым "Стеклотех" сотрудничает уже давно, добавился Кырзызстан.

Кроме того, новые партнеры находятся и в пределах Российской Федерации. Причем если раньше у завода были заказы, связанные в основном с пищевой промышленностью, то сейчас они поступают и от химической. Последний такой пример заказ на 4 миллиона штук стеклотары из города Можга (Удмуртия).

Всего в этом году завод "Стеклотех" выпустил 255 миллионов бутылок.