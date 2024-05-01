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Зарплаты врачей Тюменской области на третьем месте по УФО

Экономика, 14:31 18 мая 2024

git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

Уровень зарплат работников здравоохранения Тюменской области на третьем месте по Уральскому федеральному округу. На втором и первом – доходы коллег из автономных округов.

Средний размер оплаты труда тюменских врачей и сотрудников медорганизаций с высшим образованием в 2023 году превысил 114,5 тыс. рублей в месяц. При этом по России в среднем – 113,6 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты у врачей Ямала – 256,1 тыс. рублей и Югры – 173,4 тыс. рублей.

В Свердловской области врачам в среднем начисляли 105,3 тыс. рублей, Челябинской — 95,8 тыс. рублей, Курганской — 88,6 тыс. рублей, приводит данные Росстата Вслух.ру.

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# здравоохранение , Росстат

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