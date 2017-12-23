Путин заявил о важности общенационального согласия в России

Президент России Владимир Путин на XVII съезде «Единой России». Фото РИА "Новости"

Планы по развитию России могут быть реализованы только в условиях национального согласия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на XVII съезде "Единой России", сообщает на сайте партии.

"Только в условиях общенационального согласия мы можем добиться реализации намеченных планов", – сказал он.

"Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей", – продолжил он.

Президент РФ пояснил, что говорит о патриотизме, взаимопонимании, согласии между народами, уважении к истории, культуре, традициям, свободе и правам человека.