Тюменский "Рубин" поборется с пензенским "Дизелем" дома

Тюменский "Рубин" поборется с пензенским "Дизелем" дома. Фото с сайта www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" встречает пензенский "Дизель" на домашнем льду 24 декабря в 17 часов.

Домашний матч с пензенским "Дизелем" завершит программу 2017 года тюменского "Рубина" в чемпионате Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В нынешнем чемпионате "Рубин" 29 октября одолел "Дизель" в гостях со счетом 2:1. Автором победного гола стал нападающий сибиряков Антон Угольников, который в той встрече открыл счет шайбам, заброшенным в составе тюменского клуба.

В общей сложности под эгидой ВХЛ команды провели 21 поединок. Тринадцать из них завершились в пользу "Рубина", который выиграл ровно половину из десяти домашних матчей. Однако в четырех последних сезонах тюменцы ни разу не обыгрывали "Дизель" на родном льду в основное время и трижды уступили.

Матч во Дворце спорта "Рубин" начнется в 17 часов. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сайте АСН "Тюменская арена".